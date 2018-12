Illectronisme : comment fait-on quand on ne maîtrise pas Internet ?

publié le 04/12/2018 à 07:00

Dans ce monde chaque jour un peu plus numérique et dans lequel les démarches administratives se dématérialisent, 1 Français sur 4 n’est pas à l’aise avec l’utilisation d’Internet et 6 millions ont des difficultés à s’en servir… Ecrire un mail, faire sa déclaration d’impôts en ligne, s’actualiser sur Pole Emploi, envoyer un document à la CAF, accéder à son bulletin de paie électronique : comment fait-on aujourd’hui quand on ne maîtrise pas ces outils ? Quelles en sont les conséquences ? Comment sortir de la fracture numérique ?

Invités

- Jean Deydier, fondateur et directeur de "Emmaüs Connect" et "WeTechCare"

- Mickaël Stora, psychanalyste et cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines)

