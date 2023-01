Nevers : un pont aérien médical créé avec Dijon pour faire face au manque de medécins

Ce jeudi 26 janvier est une première dans le pays, le maire de Nevers a décidé d'affréter un avion spécial pour amener des médecins depuis Dijon. C'est un véritable pont aérien médical qui se met en place. À bord de l'appareil, huit médecins dont deux généralistes de SOS médecins. À leurs côtés, six spécialistes, pneumologues, cardiologues ou encore gynécologue.

Décollage prévu à 8h15 de l'aéroport de Dijon, atterrissage 35 minutes plus tard à Nevers. Ensuite, pas de temps à perdre, direction l'hôpital et début de la première mission. Au programme, consultations médicales, interventions au bloc, puis retour sur le tarmac de l'aéroport de Nevers à 18 h pour ces médecins. Une rotation qui devrait être mise en place a minima une fois par semaine.

C'est le maire de Nevers qui a fait le choix de l'avion. Par rapport au temps de transport, que ce soit en voiture ou en train, Dijon - Nevers c'est deux heures et demie de trajet. Et cela si tout se passe bien. En avion, décollage et atterrissage compris c'est 35 minutes de transport. Le coût n'est pas le même : 670 € la place, soit, pour un avion au complet, 5.200 € l'aller-retour. Une somme, mais cela reste toujours plus intéressant qu'un médecin intérimaire.

Mercenaires et CO2

Le problème c'est "ce qu'on appelle des mercenaires, qui viennent faire une vacation pour 1.500, 2.000 euros. On m'a fait une proposition à 2.000, plus les 1.000 € de frais c'est 3.000 €", expliquait au micro de RTL Denis Thuriot, le maire de Nevers. "Vous voyez que" ces médecins intérimaires contribuent "aux 6 millions d'euros de déficit de l'hôpital. L'idée, c'est qu'en dépensant dans l'avion, on économise et on réduit ce déficit", a-t-il détaillé.

À l'heure actuelle, il manque 50 médecins et 60 infirmières, sans compter les aides soignantes qui se font rares. Pour les patients, les premiers concernés, la situation devenait intenable. Très concrètement, ils étaient de plus en plus nombreux à se déplacer jusqu'à Dijon et parfois pour une simple consultation.

Concernant le contrecoup écologique de cette mesure, Denis Thuriot tient à relativiser. Pour le trajet, "c'est une compagnie, Fly Seven, qui est la plus économe en CO2 d'Europe et qui achète aussi des certificats pour compenser le cas échéant", a-t-il assuré. "J'invite aussi à calculer le CO2 de tous nos Nivernais qui, chaque semaine, prennent leur voiture, leur VSL et vont vers le médecin. Là, on fait venir les médecins vers eux, il vaut mieux regrouper. Je rappelle que les médecins, quand ils viennent, ils viennent aussi en voiture ou en train et c'est du CO2 qu'il n'y aura plus", a poursuivi le maire de Nevers.

