C'est le retour des trains corails. Après les Ouigo TGV, la SNCF lance une offre low-cost sur deux lignes classiques. Dès le printemps prochain (2022), il sera possible de faire Paris-Lyon en 5 heures et Paris-Nantes en 3h45 avec des tarifs allant de 10 à 30 euros maximum. Ce sont les anciens trains, les fameux Corails des années 1970 qui reprendront du service, après avoir été relookés, réaménagés et même repeints avec une couleur rose à l'extérieur.

Cette offre SNCF permettra de satisfaire les voyageurs qui ne peuvent pas anticiper leurs voyages mais aussi ceux qui veulent prendre leur temps. Ainsi, 14 destinations seront desservies entre Nantes et Lyon, en passant par Paris. Cette offre à bas prix s'adresse également aux petits budgets puisque les prix ne dépasseront pas les 30 euros. Et pour les moins de 12 ans, le billet sera vendu au prix fixe de 5 euros.

Par ailleurs, la SNCF n'est pas fixée quant aux services qui pourraient être fournis à bord, notamment en terme de restauration. En effet, la version grande vitesse des Ouigo ne permet pas d'avoir accès à ce genre d'offres à bord, que ce soit une voiture-bar ou un vendeur ambulant. Mais la perspective de proposer des trajets aussi longs sans aucune option de snacking amène une réflexion.

La carte des lignes Ouigo Vitesse Classique qui entreront en service au printemps prochain. Crédit : Ouigo Vitesse Classique