publié le 22/03/2021 à 13:35

Au lendemain de rassemblements non déclarés à Marseille, avec un carnaval rassemblant 6.500 personnes et Annecy, où un millier de manifestants se sont réunis pour réclamer un allègement des mesures sanitaires, dimanche 21 mars, il est légitime de se demander si les Français acceptent encore les mesures sanitaires afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus.

Une lassitude des Français à leur égard est visible dans différentes enquêtes d'opinions qui l'explique notamment par la baisse de confiance dans la capacité du gouvernement à résoudre la crise sanitaire. Selon le service d'information du gouvernement, qui dispose d'un indice faisant remonter le taux d'inquiétude des Français vis à vis de la Covid-19, la proportion de citoyens inquiets est passée de 58% à 51% en l'espace d'une semaine.

Cette baisse notable montre bien que les Français sont moins inquiets qu'auparavant du virus et parmi eux, ce sont les jeunes qui sont le plus enclins à aller vers une transgression des mesures sanitaires puisque ce sont les moins concernés par la contamination.

De son côté, l'exécutif est particulièrement inquiet de l'état psychologique des Français et une réunion va se tenir à Matignon, ce lundi, autour de Jean Castex et d'Olivier Véran pour étudier cette thématique, sur fond de lassitude et de déprime des Français.

À écouter également dans ce journal

Justice - L'entreprise Ikea France ainsi que quinze personnes se présentent ce lundi 22 mars devant le tribunal correctionnel de Versailles pour le début du procès de l'affaire d'espionnage du magasin de meubles. Ils sont accusés d'avoir récolté des données personnelles des salariés de 2009 à 2012.

Tendances - L'épidémie de la Covid-19 pourrait entraîner une période de soldes en avril ou en mai. "Oui nous avons commencé à réfléchir là-desssus", a affirmé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ce lundi sur RTL.



Société - Depuis la fermeture du zoo de sa ville au public en raison de la situation sanitaire, une habitante de Saint-Martin-La Plaine a pris l’initiative de lancer une cagnotte en ligne en février dernier pour le soutenir. Celle-ci a largement dépassé le montant maximum de 350 euros et affiche désormais un montant total de plus de 13.000 euros.