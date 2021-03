publié le 22/03/2021 à 08:13

C'est une excellente nouvelle qui ne manque pas de ravir le zoo de Beauval. L'enceinte a annoncé, ce dimanche 21 mars, que ses deux pandas, Huan Huan et Yuan Zi avaient été "mis en contact". Le zoo, qui espère un accouplement, précise qu’ils se sont montrés "coopératifs et plutôt actifs" alors que le panda est une espèce classée "vulnérable" et dont la femelle n'est féconde que 24 heures à 48 heures par an.

Le directeur du zoo de Beauval, Rodolphe Delord souligne que "depuis deux jours, on a vu le comportement de nos deux animaux évoluer". Concrètement, "la femelle fait beaucoup plus de roulades que d'habitude. Elle est clairement amoureuse et le mâle également". "C'est pour cela que nous avons décidé de les mettre ensemble" explique-t-il en ajoutant que jusque-là, "les ébats et les accouplements étaient bons mais pas suffisamment longs parce qu'il faut savoir que les mâles ont une libido extrêmement faible".

"Ce n'était pas suffisant pour nous donc on a décidé d'inséminer la femelle afin d'assurer le coup et de ne pas reporter cela dans un an", a précisé Rodolphe Delord qui espère plus que jamais voir naître un bébé panda dans les mois à venir au zoo de Beauval.

BREAKING NEWS !!! 🥰🐼

C’est une vague “d’amour” qui déferle sur les #pandas avec l’arrivée du #printemps !

Depuis la mi-journée, #HuanHuan et #YuanZi se sont retrouvés et se sont adonnés à plusieurs rapprochements.️Plus d’infos demain. Restez connectés !😉 pic.twitter.com/CnE4aac5Cu — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) March 20, 2021

