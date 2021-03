publié le 22/03/2021 à 08:41

Les préfets doivent rendre leur copie aujourd'hui sur le télétravail. Dimanche 21 mars, Laurent Berger dénonçait sur RTL les entreprises qui obligent leurs salariés à revenir au bureau. On met la pression pour faire remonter le télétravail, c'est la réponse pour limiter la propagation du virus ?

Disons qu'en attendant une campagne vaccinale digne de ce nom ou un confinement strict que le gouvernement refuse d'envisager, oui, c'est la seule réponse efficace. Surtout que l'entrée de la région parisienne dans le club des régions sous restriction l'entrée de la région parisienne change la donne.

L'Ile-de-France, c'est près d'un million d'entreprises avec la plupart des sièges sociaux du pays. Un tiers des cadres français sont basés à Paris et dans les quartiers d'affaires. Donc c'est la première région télétravaillable à 100% de France et c'est le cluster professionnel le plus facile à limiter si les salariés restent chez eux. En tout cas sur le papier.

Le télétravail fonctionne-t-il plus à Paris qu'ailleurs ?

Il y a forcément un peu plus de télétravailleurs en Ile-de-France qu'ailleurs mais si on regarde les chiffres de la dernière étude Harris Interactive qui photographie l'évolution du télétravail pour le compte du gouvernement, on voit bien qu'il y a de plus en plus de monde qui revient au bureau depuis quelques mois. En décembre, il y avait 18% de personnes à la maison pour travailler, on n'est plus qu'à 12% en ce moment. Un tiers des salariés reconnaissent qu'ils font au bureau des tâches qu'ils pourraient faire à la maison.

L'Etat a-t-il les moyens d'imposer le télétravail ?

Pour imposer le télétravail, il faudrait une loi qui aurait toutes les chances d'être rejetée par le Conseil Constitutionnel car elle porterait atteinte à la liberté d'entreprendre. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a dit, hier, que les contrôles allaient se multiplier et les sanctions aussi. Encore faut-il avoir les troupes pour ça : les inspecteurs du travail sont fatigués et leur nombre est en baisse depuis des années. Mais, surtout, on leur demande de faire d'abord de la pédagogie plus que de la répression. Depuis des mois, ils contrôlent, rédigent des rapports et ont vraiment envoyé 55 mises en demeure qui n'iront sans doute pas plus loin que ça. Sur le télétravail, l'Etat est un shérif avec un revolver chargé à blanc.

Pourquoi des entreprises refusent de jouer le jeu ?

On connait les secteurs qui sont réticents. Elisabeth Borne les a dénoncé et leur a remonté les bretelles en visioconférence : Banque, Assurances, informatique, audiovisuel, agences immobilières, avocats, cabinets d'audit et de conseil. Mais un tiers des entreprises ne jouent pas le jeu. Il y a un frein psychologique très français : 5% des salariés interrogés reviennent au bureau car ils ont peur des conséquences pour leurs carrières. On voit aussi que le télétravail à 100% crée des souffrances psychologiques. Tous les indicateurs progressent dans le mauvais sens au fil des mois, notamment chez les femmes qui souffrent plus que les hommes de la situation.

Des solutions pour développer le télétravail

Le télétravail c'est de la nitroglycérine sociale. L'Institut Sapiens a montré que la productivité des employés à la maison était améliorée de 22%. Cela signifie aussi qu'ils sont pressurisés. Sur le long terme, le télétravail peut être nocif et contre-productif. On s'approche donc de cette limite, d'où la prudence du gouvernement.

Le Plus : le poids de la crise pétrolière

Aramco est la plus grosse compagnie pétrolière au monde. La société d'Arabie Saoudite affiche un bénéfice en chute de 44,4% à cause des confinements mondiaux l'an dernier.

La note : 15/20 à Twitter

Cela fait 15 ans que Jack Dorsey a envoyé son premier tweet et créé le réseau qui rassemble près de 13 millions d'utilisateurs en France. Le premier tweet disait : "je crée mon compte Twitter". Et bien ce message est actuellement en vente aux enchères et estimé à 2 millions et demi de dollars !