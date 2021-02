publié le 23/02/2021 à 13:49

La ville de Dunkerque va-t-elle, comme les Alpes-Maritimes, connaître un confinement partiel ? En tout cas, le Premier ministre Jean Castex demande des mesures supplémentaires pour freiner l'épidémie. Il s'est entretenu ce mardi 23 février avec le maire car la situation est préoccupante. Le taux d'incidence est à 901 cas pour 100.000 habitants, dans l'agglomération.

Pour le maire de Dunkerque, l'incompréhension est totale. Il y a 10 jours, Patrice Vergriete alertait le gouvernement sur la flambée de l'épidémie dans le Dunkerquois. Avec les élus du secteur, il souhaitait fermer les écoles une semaine avant le début des vacances scolaires pour endiguer la vague de Covid-19. Fin de non-recevoir de la part de l'État.

Aujourd'hui, l'élu regrette l'absence de décision alors que le taux d'incidence de Dunkerque est le plus élevé de France : "C'est sûr que nous aurions préféré mener ce travail de prévention beaucoup plus tôt. Je l'ai dit au ministre, maintenant, le passé, c'est le passé. On ne va pas rester là-dessus".

Incompréhension des habitants

De leur côté, les Dunkerquois sont perplexes, d'autant que des mesures de confinement local vont être mises en place dans les Alpes-Maritimes : "Ce n'est pas normal, les mesures à Dunkerque doivent être les mêmes qu'à Nice", déclare une habitante.

"C'est inévitable qu'on fasse quelque chose, c'est trop important. Ils ont commencé à Nice, maintenant, ils ont intérêt à venir à Dunkerque. Ils se rendent bien compte que c'est important", s'indigne un Dunkerquois. "On ne comprend rien du tout. On se demande ce qu'il va pas se passer. Le maire fait tout pour, mais le préfet ne bouge pas, alors j'espère qu'il va mettre la gomme", dit une autre dame.

Après un échange avec le maire de Dunkerque, Jean Castex a annoncé que de nouvelles mesures de seraient prises pour la ville de Dunkerque. Parmi les possibilités, un reconfinement local pourrait être envisagé. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a déclaré qu'il se rendrait sur place ce mercredi 24 février.

