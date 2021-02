publié le 15/02/2021 à 13:53

La situation sanitaire s'est brutalement dégradée à Dunkerque durant le week-end, avec un taux d'incidence de 515 cas pour 100.000 habitants dans l'agglomération. Le variant anglais, plus contagieux, y est devenu majoritaire à plus de 68%. Malgré cela, la volonté des autorités locales de fermer les écoles une semaine avant le début des vacances scolaires n'a pas été entendue par l'État.

Invité de RTL ce lundi 15 février, le maire et président de la Communauté Urbaine, Patrice Vergriete, est agacé : l'élu divers gauche aurait souhaité "des décisions adaptées à la réalité locale, ça faciliterait la compréhension par la population". "Nous, les élus locaux, on a réfléchi aux mesures les plus adaptées au terrain, et finalement l'État se justifie en disant que si l'on ne ferme pas les écoles en Moselle, on ne les ferme pas non plus à Dunkerque. Qu'est-ce-que cet argumentaire ? Où est la différenciation ?" s'interroge-t-il.

Toutefois, le maire de Dunkerque n'appelle pas à la désobéissance. "J'ai mis moi-même ma fille à l'école ce matin, nous sommes respectueux des décisions de l'État et du cadre démocratique, même si on ne trouve pas ça pertinent et adapté."