publié le 30/01/2020

La patineuse Sarah Abitbol a brisé le silence. Dans son livre Un si long silence, qui paraît aujourd'hui aux Editions Plon, elle raconte son adolescence, celle d'une championne de patinage artistique mais aussi d'une victime de viols. Elle y accuse son entraîneur de multiples violences sexuelles et explique tout le cheminement nécessaire au dévoilement de ce lourd secret. Avec Emmanuelle Anizon, grand reporter à l'Obs et co-auteure de cet ouvrage, elles échangeront avec Flavie Flament et les auditeurs de RTL sur la rupture libératrice du silence pour les victimes de violences sexuelles.

"J’ai écrit pour moi et avant tout pour toutes les autres. Je sais à quel point il a été difficile pour moi de me libérer mais il faut que la honte change de camp il faut parler, se soulager, il faut arrêter de se sentir coupable", confie Sarah Abitbol. Le déclic qui lui a permis de prendre la parole, 30 ans après les faits ? "A force d’être mal dans ma peau, j’en ai eu marre. C’est cette force-là qui m’a donné la puissance de cette prise de parole. Je ne pouvais plus me sentir mal, je ne supportais plus, ‘pourquoi moi ?’ ‘pourquoi c’est moi qui doit subir ?’ ‘C’est pas juste, pourquoi je ne profite pas de la vie ?", demande-t-elle.

Au cours de l'émission, Sarah Abitbol donne plusieurs conseils à des victimes qui ont souhaité s'exprimer. A une auditrice qui raconte avoir été violée par son oncle alors qu'elle avait six ans, elle confie : "Ce que je peux dire aujourd’hui à Solène, c’est que ça a été très difficile de sortir de cette honte, de cette culpabilité, ça fait 30 ans que j’ai ça en moi. Solène, il faut que tu en parles, il faut que la honte change de camp. Tu pourrais peut-être écrire une lettre à ta famille...", suggère la patineuse. Il faut "faire sortir de soi une parole qu'on empêche", abonde Flavie Flament.

Invité.e.s

- Sarah Abitbol, grande championne de patinage artistique. Co-auteure de Un si long silence (Editions Plon)



- Emmanuelle Anizon, grand reporter à L'Obs. Co-auteure de Un si long silence (Editions Plon)

Un si long silence (Editions Plon)