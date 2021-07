Sur Doctolib, ces 7 derniers jours, près de la moitié des créneaux réservés étaient avec un délai d'au moins 2 semaines. Forcément, la demande a explosé depuis l'annonce de l'entrée en vigueur du passe sanitaire. Pour autant, il n'y a pas de pénurie de doses, loin de là.

Dans les deux prochaines semaines, 215.000 rendez-vous sont encore disponibles. Et on va en plus recevoir dans les prochains jours, comme chaque semaine, une nouvelle livraison de 3 millions de doses Pfizer et Moderna. C'est vrai qu'il y a quelques tensions localement, notamment dans les zones touristiques où la demande est forte. Pour y faire face, les Agences régionales de santé ont déjà commencé à y envoyer plus de doses.

Enfin quelques conseils si vous cherchez aujourd'hui un créneau : il n'y a pas que Doctolib. N'oubliez pas que vous pouvez vous vacciner en ville. Contactez les médecins généralistes et les pharmacies autour de vous. Ils vont en plus recevoir 800.000 nouvelles doses Moderna dans les jours qui viennent.



Le plus compliqué c'est pour les ados, les 12-17 ans, eux ne peuvent se vacciner qu'en centre avec du Pfizer. Des créneaux sont rajoutés tous les jours sur Doctolib donc n'hésitez pas à y retourner régulièrement.

A écouter également dans votre journal

Justice - L'IGPN (l'inspection générale de la Police nationale) a reçu un nombre record de signalement sur l'année 2020, une hausse de 13% par rapport à 2019. La population se plaint notamment d'un usage excessif de la force ou encore de refus de prendre les plaintes.

Fait divers - La chasse à l'homme s'est terminée de manière tragique dans les Alpes-Maritimes. L'homme qui était recherché pour un féminicide a été retrouvé sans vie dans une zone escarpée. On ignore pour l'instant quelles sont les causes du décès.

Cinéma - Après la série, sort ce mercredi 21 juillet le film Kaamelott dans les salles. Chronique d'un carton annoncé, 200.000 personnes avaient en effet réservé pour les avant-premières.