Vaccination : comment prendre rendez-vous sur Doctolib ?

Suite aux annonces faites par Emmanuel Macron ce lundi 12 juillet, le site de Doctolib a été pris d'assaut. "20.000 rendez-vous" étaient pris "toutes les minutes", a indiqué la plateforme sur Twitter. Au total, 926.000 Français ont pris rendez-vous sur Doctolib lundi pour recevoir une première dose de vaccin, un record.

Par anticipation, 212.000 personnes avaient déjà pris rendez-vous dans la journée pour une première injection ce week-end, déjà "un record" depuis un mois et "jusqu'à 40% de plus que les week-ends précédents". "Les Français attendaient ce petit coup de pression", a pour sa part estimé Christophe Castaner, invité de RTL ce mardi.



Ainsi, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur rendez-vous et souhaitent le faire, il suffit de se rendre sur le site de Doctolib.fr, où une fenêtre dédiée à la vaccination se trouve en page d'accueil. "Ils pourront choisir leur centre de vaccination près de chez eux, prendre un rendez-vous en ligne comme ils le font d'habitude sur Doctolib. Ils recevront ensuite un SMS et email de rappel", expliquait sur RTL le co-fondateur de la plateforme, Stanislas Niox-Chateau.