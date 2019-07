publié le 05/07/2019 à 11:13

Fin de la détention provisoire pour Gaëlle dans l'affaire du chauffard de Lorient. La passagère du véhicule qui a percuté et tué le 9 juin un enfant de neuf ans et blessé grièvement son cousin de sept ans va être remise en liberté à la suite d'une décision de la cour d'appel de Rennes, rendue ce vendredi 5 juillet.

Ce tribunal a aussi demandé "son placement sous contrôle judiciaire strict comportant notamment l'interdiction d'entrer en contact avec Kylian L.", le conducteur du véhicule, a indiqué le parquet général à l'AFP. Il s'agit d'une défaite pour les familles des victimes. Leur avocat avait indiqué espérer "sincèrement" qu'elle allait "rester en détention pour permettre à l'enquête de se poursuivre, avec des confrontations, des expertises, une reconstitution."

Mise en examen pour non assistance à personne en danger, Gaëlle, 21 ans, encourt une peine maximale de sept ans de prison. Elle avait été placée en détention provisoire, avant de faire appel de cette décision.

Conflit entre le conducteur et sa passagère

"Nous avons une [personne] mise en examen qui conteste les faits, son implication, sa responsabilité, et nous a encore livré une énième version de l'accident avec des éléments nouveaux", avait regretté Maître Philippe Courtois, avocat des familles.



"Il y a trop de zones d'ombre, d'incohérences, de contradictions. On a deux protagonistes qui ne disent pas la même chose et quasiment se renvoient la balle. Il est important de les avoir à disposition et de les confronter", avait-il ajouté.

La justice poursuit son travail

Le conducteur, âgé de 20 ans, avait lui été arrêté à Lanester le 18 juin et écroué le soir-même. Poursuivi pour notamment homicide et blessures involontaires aggravés, il encourt 10 ans de prison.

L'accident est intervenu après un refus d'obtempérer du conducteur, alors que le véhicule était suivi à distance par la gendarmerie. L'engin a percuté une voiture en sortie de rond-point, sans faire de blessé, avant de faucher sur un trottoir un enfant de neuf ans, qui a été tué, et son cousin de sept ans, qui a été grièvement blessé.