publié le 03/07/2019 à 06:19

Selon notre baromètre RTL- Odoxa - FG2A, les Français font tout pour limiter leur budget vacances cette année. Pouvoir d'achat oblige, le Budget vacances des Français est en légère baisse cette année: 852 € contre 871 € en 2016, soit 20 € de moins en 3 ans. Ce budget est une moyenne : 1 200 € pour ceux qui partent, et 400 € pour ceux qui sont en vacances mais ne partent pas. Comme ces dernières années, près d’un Français sur deux (44%) ne partira pas en vacances cet été.

Et pour limiter les dépenses, les Français partent moins à l'étranger cette année. Seulement 17% des vacanciers contre 19% il y a 3 ans. Et ils privilégient les destinations proches : l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce et le Maghreb. Loin devant l'Amérique, ou l'Asie. Et ceux qui restent en France évitent les destinations les plus coûteuses. Ainsi plus de la moitié partent à la mer, mais optent pour la façade maritime ouest et nord, plutôt que la Côte d'Azur et la Corse.

Part ailleurs, 16% partent se mettre au vert à la campagne, et 9% à la montagne. Et une fois sur place, ils font tout pour dépenser moins, à commencer par l'hébergement. 4 vacanciers sur 10 sont logés dans la famille, tandis que les hôtels et locations traditionnelles connaissent des reculs spectaculaires depuis 3 ans. Ils sont concurrencés désormais par les locations du type Airbnb, entre particuliers, plus populaires maintenant que les clubs de vacances.