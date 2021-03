et Sophie Joussellin

publié le 25/03/2021 à 13:35

Si vous êtes à table, pardonnez-nous d'avance. Vous mangez sans le savoir de faux aliments parce qu'ils sont de mauvaise qualité, contaminés ou contrefaits. L'ONG Foodwatch France, qui défend l'alimentation des citoyens, vient de publier un livre au titre évocateur : Manger du faux pour de vrai.

Du poivre mélangé avec un peu de sable, du miel qui n'a jamais vu une abeille ou pire encore : du thon en boîte avarié mais qui a bonne mine. Ingrid Kragl, la directrice de l'association, dénonce "beaucoup de tonnes de thon qui étaient avariées et qui étaient injectées d'additifs dangereux pour avoir de nouveau l'air frais. C'est une pratique malheureusement courante".

Le problème c'est que ces fraudes sont impossibles à détecter pour les consommateurs. "Il est impossible de repérer une tomate qui a poussé sous une serre hollandaise d'une tomate qui a poussé sous le soleil du sud de la France", explique Ingrid Kragl. Foodwatch dénonce le manque de moyens des inspecteurs de la répression des fraudes et lance sur son site une pétition pour demander que les noms des marques qui fraudent soient rendus publics.

À écouter dans ce journal

Éducation - Alors que l'épidémie de Covid-19 progresse et que la France se confine petit à petit, est-il raisonnable de laisser les établissements scolaires ouverts ? Quel est le niveau de contamination à l'école ? Le professeure Christèle Gras-Le Guen, présidente de la Société française de pédiatrie répond aux questions de RTL.

Vaccination - Interrogé à la télévision grecque, le président de la République Emmanuel Macron a concédé "un manque d'ambition" et quelques retards dans la campagne de vaccination. "On est en train de rattraper, a-t-il assuré. On est un peu diesel", a-t-il ajouté.

Présidentielle 2022 - Xavier Bertrand officialise sa candidature. Le président de la région Hauts-de-France dont la candidature ne faisait guère de surprise assure qu'il ne participera pas à une primaire.