publié le 03/03/2019 à 09:07

Je répète souvent que tout le monde commet des erreurs, notamment en matière de langue. Mais certaines erreurs font de si belles carrières qu’elles deviennent la norme admise par tous. C’est un message d’Albin, sur langue@rtl.fr, qui m’a donné l’idée de vous parler de cela. Son fils, âgé de 7 ans, a écrit à sa marraine qu’il avait un "cochon dinde", "dinde" en un seul mot au lieu de "d’Inde", comme si le cobaye en question était un croisement de porc et de volaille. Albin a fait des recherches sur le mot "dinde", et il s’est aperçu que ce mot était issu d’une ancienne appellation de ce volatile.



La dinde a été découverte en même temps que l’Amérique, dont elle est originaire, donc à la fin du XVe siècle. On l’a appelée "poule d’Inde", et coq d’Inde pour le mâle. Puis, par un phénomène linguistique que l’on appelle "agglutination", en fait par le goût des humains pour le raccourci, la poule d’Inde est devenue "dinde" en un seul mot… et on a basé le nom du mâle, le "dindon", sur celui de la femelle. Vous me direz qu’on l’a découverte en Amérique, pas en Inde… sauf que, comme vous le savez, Christophe Colomb, quand il a mis le pied sur le continent américain, croyait être arrivé en Inde.

Pendant des années, ces nouvelles terres ont été connues en Europe sous le nom d’Indes Occidentales, pour les différencier des Indes orientales - les vraies. D’ailleurs, Christophe Colomb avait débarqué aux Antilles, que les Anglo-Saxons appellent toujours les West-Indies, les "Indes de l’Ouest".

Mais revenons au cochon d’Inde… Lui aussi est originaire du Nouveau Monde - d’où, encore une fois par erreur la partie "Inde" de son nom. On l’a appelé "cochon", non parce qu’on l’a pris pour un cochon, mais parce que son cri rappelle celui du cochon. Son autre nom, "cobaye', viendrait lui de l’appellation locale de l’animal, en langue tupi-guarani : "cabiai".

Un "serp-volant" devenu "cerf-volant"

D’autres erreurs qui se sont installées dans la langue ? Une erreur d’orthographe, tenez. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi le nom du cerf-volant est si étrange ? Les cerfs-volants ont des tas de formes, mais jamais je n’en ai vu, personnellement, en forme de cerf ou de biche. Bizarre, non ? Et quelle orthographe compliquée !… qui vient elle aussi d’une erreur.



Quand cet objet est arrivé en Europe, inventé en Chine, sa forme était celle d’un dragon à longue queue, une sorte de serpent. On a donc qualifié cet étonnant objet de "serp-volant", "serp" étant l’ancienne appellation du serpent. Puis, le mot "serp" ayant disparu de la langue française, il a été alors transcrit phonétiquement, mais de façon erronée, en "cerf-volant", les deux mots se prononçant de la même façon. Et hop, encore une erreur entrée dans nos dictionnaires !