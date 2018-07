publié le 27/06/2018 à 09:25

Le nombre d'arrêts maladie délivrés par les médecins ne cesse d'augmenter. Sur les cinq premiers mois de l'année 2018, les dépenses en indemnités journalières ont augmenté de près 6%, a révélé Le Figaro. Alors même que la hausse était déjà continue depuis 2014.



Deux raisons sont invoquées pour expliquer cette recrudescence. D'une part, le nombre de burn-out ne cesse d'augmenter. Même si l'Assurance maladie ne les reconnaît pas comme une pathologie, les maladies qu'ils provoquent sont connues : dépression, anxiété, stress post-traumatique. Avec le harcèlement, les menaces ou le surmenage, une étude montre que près d'une personne sur deux pourrait être en situation de fragilité.

Cette hausse est également lié au fait que les Français travaillent plus longtemps. Les médecins délivrent donc plus d'arrêts. D'autant plus qu'avec le recul du départ à la retraite de 60 à 62 ans, mis en place avec la réforme des retraites en 2010, la durée des arrêts maladie s'allonge. À plus de 60 ans, un arrêt maladie dure en moyenne 2 mois et demi, alors qu'il ne dure qu'un mois pour les autres employés.