publié le 23/05/2018 à 13:15

Les pompiers du Nord n'en peuvent plus. Ce mardi 22 mai après-midi, ils ont souhaité se joindre à la manifestation des fonctionnaires pour exprimer leur ras-le-bol. S'ils n'étaient pas en grève, ils étaient plusieurs à s'être réunis de trois casernes lilloises devant la gare de Lille-Flandres. Au passage du cortège, les pompiers ont actionné les sirènes de leurs camions.



La cause de leur mécontentement ? Les arrêts maladie pour burn-out qui se multiplient Comme le rapporte France Bleu, les trois quarts des effectifs de la caserne de Lille-Littré, soit une quarantaine de personnes, sont en arrêt depuis samedi selon la CGT. Quentin de Veylder, secrétaire général de la CGT chez les pompiers du Nord parle "de l'usure psychologique, de l'usure physique. Beaucoup de gens sont cassés". Selon lui, un sapeur-pompier aime son métier et "pour qu'il se mette en arrêt, c'est que ça va très loin".



Tout le monde commence à craquer

Pompier de la caserne de Malus souhaitant rester anonyme.





Cette usure est liée à la baisse des effectifs qui sont passés de 2.200 pompiers professionnels dans le Nord il y a deux ans, à 2.000 aujourd'hui. Une situation intenable pour les soldats du feu. L'un d'entre eux, travaillant dans la caserne de Malus (Lille) depuis une quinzaine d'années a confié son désarroi à France Bleu. "Les effectifs baissent, et on nous en demande de plus en plus. Tout le monde commence à craquer. C'est un ras-le-bol général", déplore-t-il.



Face aux arrêts maladie qui se multiplient, les casernes font appel des pompiers volontaires venus d'autres régions qui ne connaissent pas le secteur et les délais d'intervention en pâtissent. Selon Quentin de Veylder de la CGT, cela fait courir des risques aux habitants. "C'est la population qui est en danger plus que les sapeurs-pompiers", assure-t-il.