Réforme des retraites : à quelle sauce allons-nous être mangés ?

et Loïc Farge

publié le 21/06/2018 à 08:06

C'est une petite équipe qui travaille autour de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire chargé du dossier, et qui s'est penchée sur notre système actuel de retraite et son incroyable complexité. Il y a 42 régimes différents, dont certains datent de Colbert, sans avoir été beaucoup modifiés. Cette usine à gaz produit des inégalités considérables.



Un seul exemple. Prenez Jean, qui a fait la première moitié de sa carrière à mi-temps, la seconde à temps plein. Il touchera 1.284 euros mensuels de retraite. Christian, lui, exactement aux mêmes années, avec le même salaire, a fait l'inverse. Il a commencé par travailler à temps plein, et ensuite à temps partiel. Il ne touchera que 898 euros, soit 30% de moins. Invraisemblable.

La réforme va faire disparaître ces inégalités. L'idée est de fusionner tous les régimes en un seul, dans lequel un euro de cotisation donnera droit aux mêmes droits, quelle que soit la situation ou l'activité. Au moins au sein d'une même génération.

Car l'une des pistes possibles, c'est que les droits varient d'une génération à l'autre, en fonction de l'espérance de vie. Les générations récentes auraient alors des droits un peu moindres que celles pour lesquelles l'espérance de vie est plus faible. Cela permettrait l'ajustement automatique des comptes du régime, sans avoir à faire de nouvelle réforme.