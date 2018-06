publié le 14/06/2018 à 09:46

L'année dernière (hourra !), grâce à la dernière réforme des retraites de 2010 et un âge de départ repoussé à 62 ans, on était presque revenu à l'équilibre. On donnait aux retraités exactement ce qui avait été cotisé. Mais hélas, c'est déjà terminé.

Même avec une prévision de croissance optimiste, il faudra attendre le milieu des années 2030 pour sortir du rouge. Autrement dit, nous avons encore devant nous des années et des années de déficit.

Et c'est grave ! Certains syndicats, comme la CFDT, disent que non, qu'il n'y a rien de préoccupant dans les chiffres publiés par le COR. Mais du côté des patrons, on exige déjà qu'on recule encore l'âge de départ à la retraite.



À la tête de l’exécutif, vous le savez, une réforme est de toute façon en cours de préparation. On en saura plus à la fin de l'année, avec un vote au premier semestre 2019, comme l'a encore confirmé mercredi 13 juin Emmanuel Macron.

La piste de la méthode de calcul

"Il faut trouver des moyens innovants", insiste-t-on du côté gouvernemental. Emmanuel Macron a promis de ne pas toucher à la barre des 62 ans ou au niveau des pensions. Le chef de l'État penche plutôt pour une réforme de la méthode de calcul.

Vous avez déjà entendu parler de la retraite par points. Salarié, indépendant, fonctionnaires, chômeurs: le mode de calcul serait le même pour tous. À carrière identique, revenu identique, retraite identique. J'ai assez de points pour m'assurer une petite pension confortable, ma retraite est suffisante, j'ai plus de 62 ans, je pars à la retraite.



Mais il peut y avoir aussi des sources d'économies. On sait que le gouvernement travaille, par exemple, sur les pensions de réversion. Les femmes travaillent aujourd'hui davantage : auront-elles encore besoin à l'avenir qu'on leur reverse une partie de la retraite de leur conjoint décédé ? On n'est pas au bout de nos surprises.