publié le 30/12/2018 à 08:49

À Strasbourg, des dizaines de personnes se sont rassemblées samedi 29 décembre dans l'après midi pour rendre hommage à Naomi Musenga. Une minute de silence a été observée près de l'hôpital, en mémoire de cette jeune femme, morte il y a un an, après un appel au Samu qui n'avait pas été pris au sérieux. L'affaire avait déclenché un scandale. Et l'enquête montre que Naomi Musenga est décédée après avoir pris elle-même du paracétamol pendant plusieurs jours.



L'hommage était gai, en musique, avec des chants gospel car Naomi Musenga était une artiste. Des prises de parole des membres de sa famille se sont succédées pour dire leurs interrogations, leur douleur et leurs espoirs. "On essaie de chercher pourquoi il y a eu des manquements du début à la fin, on attend des réponses", explique son frère. La famille attend avec impatience la tenue d'un procès.

Des anonymes sont venus se recueillir, parmi eux, une Strasbourgeoise soutient la famille afin "de faire avancer les choses". Un dépôt de fleurs blanches a également eu lieu devant l'entrée de l'hôpital où est décédée la jeune femme.

À écouter également dans ce journal :

Saint-Sylvestre - Le Nouvel an sera sous haute sécurité et il sera très compliqué de se déplacer dans la capitale. Certains manifestants des "gilets jaunes" prévoient de se rassembler demain soir sur les Champs-Élysées à Paris.



Alexandre Benalla - L'ancien chargé de mission à l'Élysée va rendre dans "les prochains jours" ses passeports diplomatiques, rapporte Le Journal du dimanche. Il explique qu'il les utilisait pour des raisons de "confort personnel".



Nouvelle année - Il est grand temps de penser aux bonnes résolutions pour l'année 2019. D'après une étude, 7 Français sur 10 se font des promesses au moment du Nouvel an, mais seulement 5% d'entre eux arrivent à la tenir.