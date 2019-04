publié le 23/04/2019 à 08:15

Malgré les résultats exceptionnels en 2018, les salariés de l'usine Peugeot de Sochaux devront travailler tous les jours fériés du début de l'année 2019, à l'exception du 1er mai. Cette mesure ne convient pas aux syndicats qui dénoncent un recul des acquis.



Jean-Pierre Mercier, syndicaliste chez PSA, fustige cette décision de sa direction : "Je suis révolté parce que les jours fériés, pour nous travailleurs, sont nécessaires. On est de moins en moins à travailler de plus en plus et pour des salaires qui sont toujours autant bloqués."

Il insiste également sur la charge de travail des salariés: "Les carnets de commandes sont remplis, ça déborde même. On est en train de payer la politique des années précédentes qui a été de supprimer des dizaines de milliers d'emplois et plutôt que d'embaucher du personnel supplémentaire, la direction de PSA préfère faire tourner ses usines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés".



