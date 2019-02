publié le 26/02/2019 à 13:38

Avec presque 20% de chiffre d'affaire en plus l'année dernière et plus de 3,8 millions de voitures vendues dans le monde, PSA est sur un petit nuage financier. C'est même une année historique pour le groupe qui a réalisé 80% de ses ventes en Europe.



L'occasion pour Carlos Tavares de se voir pousser des ailes en partant à la conquête de nouveaux marchés avec de possibles retours de Peugeot sur le marché américain et de Citroën en Inde et en offrant également une prime de 3.810 euros à ses salariés ayant un salaire inférieur à 2 fois le Smic.

La forme de PSA s'explique par la réduction de sa gamme avec moins de modèles présents au catalogue et plus de véhicules rentables. Le groupe français surfe aussi sur la vague des SUV avec le 3008 pour Peugeot et s'est donné une image premium avec la DS. Enfin l'achat de l'allemand Opel a impacté en grande majorité le résultat global pour élargir, encore un peu plus, les perspectives d'avenir du groupe.

À écouter également dans ce journal

Tendances - L'assurance de chômage aura bien sa réforme avec un bonus-malus pour les contrats courts. Édouard Philippe annonce une réforme pour le printemps, dans quelques semaines alors que les partenaires sociaux avaient échoué à trouver un accord.



Société - Avec le beau temps, la pollution continue dans plusieurs régions de France et en particulier en Île-de-France, dans le Rhône et dans les Hauts-de-France. À Lille, le préfet envisage de mettre en place la circulation "différenciée" et en attendant, la vitesse est réduite de 20km/h.



Justice - Alexandre Djouri va peut-être comparaître bientôt devant la justice française. Les Britanniques viennent de dire "Oui" à la demande d'extradition de Paris. Cet homme d'affaires est le personnage clé de l’enquête française sur le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, en 2007.