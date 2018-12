publié le 05/12/2018 à 08:33

La suspension de taxes "enfin" annoncée par l'exécutif face à la crise des "gilets jaunes" n'a pas convaincu tous les membres du mouvement. Loin de là. Laetitia Dewalle, l'une des figures du mouvement, appelle à de nouvelles manifestations samedi 8 décembre. Elle estime en effet que les annonces faites mardi 4 décembre par Édouard Philippe ne suffisent pas.



C'est "trop tard" pour le dialogue, qu'il aurait fallu amorcer il y a six semaines, et et "trop peu" concernant le moratoire, assène Laetitia Dewalle. "Il y aura un acte IV samedi. Nous appelons les Français à se mobiliser à Paris ou dans leur région, toujours de façon pacifique". Et de conclure : "Je ne dirai pas qu'on veut la baguette, mais on veut un peu plus que la miette ou un croûton.

Le gouvernement a annoncé mardi 4 décembre un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants, le gel de la hausse du gaz et de l'électricité, et l'appel à une grande réflexion nationale sur notre système fiscal.

