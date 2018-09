publié le 29/09/2018 à 08:17

Emmanuel Macron est en déplacement aux Antilles françaises, afin de faire le point sur la situation sur place, un an après le passage de l'Ouragan Irma. Mais un autre problème inquiète les habitants de Guadeloupe, à savoir la prolifération rapide et extrêmement gênante d'un algue, la sargasse. Cela fait onze ans que la situation dure, mais depuis quelques année, c'est devenu un fléau.



"C'est une catastrophe", assure un habitant devant les dizaines de kilomètres de zones envahies. "Toutes les plages sont infectées, et la santé en prend un coup", explique une habitante. La sargasse, lorsqu'elle se décompose, dégage de l’ammoniac et de l'hydrogène sulfurée.

Emmanuel Macron a promis dix millions d'euros afin de nettoyer le littoral et se pencher sur une manière d'utiliser les algues. En effet, elle pourrait servir à fabriquer des objets en plastique, d'engrais et même de bière. Pour que la calamité se transforme en filon rentable.

À écouter également dans ce journal

International - Le séisme et le tsunami qui ont frappé Palu, en Indonésie, a fait 48 morts selon un premier bilan.



Informatique - Une faille de sécurité sur le réseaux social Facebook a permis le piratage de quelque 50 millions de comptes.



Sécurité - Grenoble, gangrenée par le trafic de drogue, a vu Gérard Collomb promettre plus de policiers sur place prochainement.



Animaux - Les bouchers en appellent à Emmanuel Macron afin qu'il intervienne dans les tensions entre la filière viande et les défenseurs de la cause animale.