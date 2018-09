Indonésie : de nombreux morts après le séisme suivi d'un tsunami

publié le 29/09/2018 à 06:05

Le séisme suivi d'un tsunami qui a secoué vendredi 28 septembre l'île des Célèbes en Indonésie et frappé la ville de Palu a fait "beaucoup de morts", a indiqué samedi un responsable des services de secours sans pouvoir donner de bilan précis dans l'immédiat.

"Il y a beaucoup de corps, mais nous ne savons pas exactement combien", a indiqué le responsable du service, Muhammad Syaugi. Un photographe présent à Palu, ville de 350.000 habitants, sur la côte ouest des Célèbes, a vu des dizaines de corps sans vie.



"La plupart des informations sur des victimes sont à Palu et (dans la région de) Donggala", a indiqué Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes sur la chaîne Kompas TV. Trente corps ont été recensés dans un hôpital de la zone, selon un responsable sanitaire local. "Il y a trente morts à l'hôpital. Des cas que l'on doit opérer, on a besoin de spécialistes pour traiter 12 personnes et 9 personnes sont atteintes de traumatismes crâniens", a indiqué Komang Adi Sujendra sur la chaîne Metro TV.



Un séisme de magnitude 7,5 selon l'institut américain USGS, a frappé les Célèbes vendredi. Ce tremblement de terre est d'une magnitude plus importante que la série de tremblements de terre qui ont fait plus de 500 morts et environ 1.500 blessés en août sur l'île de Lombok, voisine de Bali. Il a été suivi d'un tsunami à 18h22 locales avec une hauteur de 1,5 m sur la côte proche de Palu.