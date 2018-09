publié le 28/09/2018 à 13:37

Gérard Collomb s'est rendu à Grenoble, qualifié de "Chicago français" par les syndicats de policiers, du fait d'un trafic de drogue intense. La préfecture de l'Isère connait une délinquance 53% supérieure aux autres agglomérations de même taille. Le trafic de drogue y est intense, présent jusqu'à proximité du tribunal.



Les habitants sont à bout, et l'ont fait savoir au ministre de l'Intérieur vendredi 28 septembre, lors d'une visite à Échirolles, dans l'agglomération de Grenoble. "Je veux de policiers ici (...) On en a besoin. On a trop de délinquants ici, de la drogue toute la journée. On n'en peut plus là. On ne vit plus là", a interpellé une habitante.

"Je vois combien la violence est grande. Tout à l'heure j'apporterais un certains nombre de solutions", a répondu Gérard Collomb, qui demande en retour un engagement des élus locaux et des habitants, contre la violence.

