publié le 29/01/2019 à 07:31

Santé Publique France publie mardi 29 janvier sa carte du tabagisme. Un peu plus de 12 millions de personnes fument en France, c'est 1 million de moins qu'il y a un an. La hausse des prix et les campagnes anti-tabac ont visiblement eu leur petit effet.



Mais ce qui marque, c'est que les fumeurs sont très inégalement répartis sur le territoire. En région PACA, on compte 32,2% de fumeurs quotidiens. C'est 5 points de plus que la moyenne nationale. D'autres régions sont en zone rouge, avec un taux de tabagisme quotidien supérieur à 30% : les Hauts de France, l'Occitanie, le Grand Est.

À l'inverse, la bonne élève de ce classement est l'Île-de-France : 21,3% de fumeurs quotidiens. C'est là qu'on fume le moins. Les Pays de la Loire sont également bien classés, avec 23% de fumeurs.

Ces disparités s'expliquent par différents facteurs. Le niveau d'étude en premier lieu : plus on est diplômé, moins on fume. Et les régions ne sont pas sensibles de la même manière aux campagnes de sensibilisation.

