Les patrons sont en colère. Medef, CPME et U2P ont claqué la porte des négociations sur l'assurance chômage hier. Ces organisations refusent le bonus-malus sur les contrats courts, que réclament les syndicats. Emmanuel Macron y tient lui aussi.



Concrètement, le principe du bonus-malus consisterait à imposer une sanction financière aux entreprises qui abusent le plus des contrats précaires. Par exemple, un restaurant qui emploierait beaucoup plus de CDD de moins d’un mois que les autres restaurants de taille équivalente, serait considéré comme anormalement gourmand en contrats précaires et donc, il devrait payer beaucoup plus de cotisations chômage. Même chose pour le secteur des services à la personne, du bâtiment, etc.

Une entreprise qui abuse par rapport à la moyenne, paierait le prix fort et à l’inverse une société vertueuse aurait un bonus en payant moins de cotisations que les autres. Il reste à fixer les taux précis secteur par secteur et d’une année sur l’autre. La mesure du bonus-malus est plébiscitée par les syndicats mais donne des sueurs froides aux représentants des chefs d’entreprises.

Medef, CPME et U2P, les représentants du patronat, expliquent que certaines activités nécessitent des tous petits contrats, que c’est parfois une question de survie financière et qu’ils feront tout pour empêcher la mise en place d’un bonus malus.

