et Raphaël Bosse-Platière

publié le 28/01/2019 à 15:50

Un détenu s'est évadé lundi matin à son arrivée au tribunal de Tarascon, après l'attaque de son escorte pénitentiaire par un commando "lourdement armé", a-t-on appris auprès du procureur de la République.



Selon nos informations, l'homme qui s'est évadé est un prévenu âgé de 27 ans. Il était incarcéré depuis le 26 septembre 2017 pour vol avec arme, vol aggravé et association de malfaiteurs. Il s'agit d'un profil "grand banditisme" et non d'un détenu radicalisé.

Son casier judiciaire fait état de 14 mentions. Certaines sont "bénignes, notamment en matière de trafic de stupéfiants", a indiqué Patrick Desjardins, qui a noté "une montée en puissance certaine" dans la carrière criminelle du prévenu.

D'après une source proche du dossier, il était poursuivi dans quatre affaires différentes, et était l'auteur de plusieurs vols de voiture avec violence, commis à Aix-en-Provence et Tarascon.

Ce détenu avait déjà tenté de s'évader

Toujours d'après les informations de RTL, il devait être présenté à un juge d'instruction dans la matinée, pour des faits de vol aggravé de 3 circonstances et vol avec violence. Il s’agissait d’un simple interrogatoire.



La CGT pénitentiaire indique qu'il n'en était pas à son premier coup d'essai. "Ce détenu avait déjà tenté de s'évader lors d'une précédente incarcération. L'administration est bien naïve, il a fait le gentil pendant des mois pour tenter de s'évader de nouveau", a affirmé Karim Terki, un représentant du syndicat.