et La rédaction de M6

publié le 13/11/2018 à 21:37

Des enfants en uniformes d'écolier, cigarette à la main, l'image est déconcertante. Ces petits indonésiens ont été surpris début novembre en train de fumer dans la cour de leur école de Sukabumi, au sud de Jakarta.



Et pour les punir, le directeur de l'établissement a demandé à ces 11 enfants, âgés entre 8 et 11 ans, de se partager un paquet de cigarettes. La scène, filmée par un enseignant et diffusée sur les réseaux sociaux, suscite l'indignation sur internet comme chez les parents d'élèves. Certains auraient d'ailleurs décidé de retirer leur enfant de cette école primaire, selon un média local.



"C'est une punition cruelle", estime une maman. "Cela a été un gros sujet de conversation entre parents. J'espère qu'il (le directeur) puisse trouver une autre forme de sanction pour les enfants surpris en train de fumer", ajoute-t-elle.

Les faire fumer pour les dégoûter de la cigarette

Tati Maelati, le chef d’établissement qui doit prochainement tenir une conférence de presse se défend pourtant de toute maltraitance. "J’ai donné cette punition comme un moyen de dissuasion. J'espérais que les garçons se sentiraient malades et comprendraient à quel point fumer était mauvais pour eux", se justifie le directeur de l'école.



Cette décision "pédagogique" est pourtant critiquée par la Commission pour la protection des enfants Indonésiens, pour qui une autre sanction aurait pu être appliquée ici.





Le tabagisme des petits indonésiens est un problème récurrent selon le ministère de la santé du pays. En août dernier, la vidéo d'un enfant de 2 ans, originaire aussi de la ville de Sukabumi, en train de fumer cigarette sur cigarette, avait déjà provoqué l'émoi sur la toile.