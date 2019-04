publié le 09/04/2019 à 07:19

Vingt-cinq policiers se sont suicidé depuis le début de l'année en France. Deux d'entre-eux sont morts ce seul week-end. Une femme en Eure-et-Loire, et un homme dans le Gard. Pour certains syndicats, cette année pourrait être une année noire.



Il est parfois difficile de faire la part des choses entre l'épuisement professionnel et les problèmes personnels. RTL a recueilli le témoignage d'un policier qui a vécu de près le suicide de certains de ses collègues. Il explique que le métier est de plus en plus difficile.

"Tous les week-end vous êtes appelés pour gérer les 'gilets jaunes'", dit l'homme, qui déplore de voir ses "deux jours de repos (...) transformés en un". Ces heures supplémentaires et horaires toujours plus exigeants empiètent sur la vie conjugale, ou de famille des fonctionnaires, entraînant des baisses de moral et beaucoup de fatigue.

Le policier, peu disponible et exténué par son travail, témoigne des rapports délicats qu'il entretient avec ses enfants et sa femme. Des "situations qui sont compliquées", par le poids des journées. Il explique qu'il peine à se livrer à son épouse, refusant d'aborder le suicide de l'un de ses collègues. L'homme s'isole, les relations du couple se détériorent, "il arrive un moment où on craque", conclut-il.

