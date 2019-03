publié le 03/03/2019 à 23:40

C'est une humiliation qui ne passe pas du côté des forces de l'ordre. Des policiers ont essuyé des jets d'excréments à Marseille et Montpellier ce samedi 2 mars lors de manifestations de "gilets jaunes". C'est ce qu'ont rapporté ce dimanche des responsables du syndicat policier Alliance.



À Marseille, "il y a eu un fonctionnaire de la BAC blessé au coude par un projectile rempli d'excréments", a confirmé la préfecture de police. Quelques appels à la confection de tels projectiles, surnommés "cacatov", avaient circulé sur les réseaux sociaux avant l'Acte 16 du mouvement samedi. "Des sacs remplis de merde ont été jetés sur des policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) et ont explosé. Trois fonctionnaires ont été souillés à un point inimaginable !", a relaté de son côté Rudy Manna, responsable local d'Alliance, confirmant une information de La Provence.

Les policiers se sont sentis profondément humiliés Rudy Manna, responsable local d'Alliance. Partager la citation





"Les policiers se sont sentis profondément humiliés", et les auteurs du jet n'ont pas pu être identifiés, a-t-il ajouté. Au total, un millier de manifestants avait défilé pour le seizième samedi consécutif à Marseille, sans incident majeur, selon la préfecture de police. À Montpellier, des manifestants "ont rempli des ballons d'excréments" avant de les lancer sur la police, "qui recevait jusque-là parfois de la peinture mélangée avec de l'acide", a déclaré Rémy Alonso, secrétaire départemental d'Alliance dans l'Hérault.

Les faits se seraient produits aux alentours de la préfecture, où des incidents ont éclaté après une manifestation qui a réuni environ 1.000 "gilets jaunes" selon la police. Alliance dénonce par ailleurs la présence à Montpellier de "pseudos reporters (qui) guettent et tentent de pousser à la faute" les policiers et cible les "street-medics", ces services de secours auto-gérés des manifestants.



"Souvent dépourvus de toute formation médicale et infiltrés par des groupes d'extrême-gauche, voire anarchistes, (certains) ramassent au sol des balles de défense tirées bien avant et restant au sol ainsi que des culots plastique de grenades lacrymogènes (...) afin de faire des clichés photographiques quand ils sont en présence de personnes blessées", a accusé le syndicat.