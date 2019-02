publié le 17/02/2019 à 19:48

"Des hordes de sauvages", voilà comment Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a qualifié ce dimanche 17 février les manifestants qui ont attaqué hier le fourgon d'un équipage de police à Lyon. Ils ont été violemment pris à partie et caillassés par des manifestants alors qu'ils souhaitaient fermer une autoroute. La jeune conductrice âgée de 20 ans seulement, bien que choquée, a tenu à reprendre le travail dès ce dimanche 17 février, avec le soutien de ses collègues.



Le chef de bord, qui était à ses côtés, a tout raconté à Peggy Liodenot de RTL cet après-midi. Olivier est brigadier depuis 22 ans et il exerce depuis plusieurs années au sein de la CRS autoroutière de la région Rhône-Alpes. Sa mission : protéger les automobilistes d'un éventuel danger sur les routes. Alors quand il est appelé sur les routes avec sa collègue pour aller fermer l'autoroute à la sortie de Lyon, il ne s'attend pas du tout à se retrouver devant plusieurs dizaines de manifestants voulant clairement en découdre avec les forces de l'ordre. Olivier dit avoir ressenti "de la peur". "Après j'ai plus de 20 ans d’expérience donc j'ai su garder mon sang froid de façon à nous extraire le plus raidement possible de cette situation", confie le brigadier.

Il confie que sa "collègue également a eu peur". Sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on entend sa peur face à ce déferlement de violence. "Elle ne s'attendait pas à ce défouloir de la part des manifestants mais sinon ça va, pour preuve elle est au travail aujourd'hui". "Elle a été choquée mais on a bien débriefé et je pense qu'elle ira voir aussi de son côté la cellule de soutien de la police", explique le brigadier. Olivier est lui assi retourné au travail dès cet après-midi. Il espère que la vidéo qu'il a filmée pourra permettre d'identifier les coupables.