et AFP

publié le 20/09/2018 à 07:19

Le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure (Meuse) continue de faire débat. Le gouvernement lance une nouvelle consultation auprès de la population, dont la majorité rejette l'initiative.



Alors que le site est régulièrement occupé par les opposants, l'un d'entre eux a été interpellé jeudi 20 septembre à Nancy et placé en garde à vue. Visé par un mandat d'arrêt européen émis par le parquet de Hambourg, il est soupçonné par la justice allemande d'avoir participé à des heurts en marge du sommet du G20 en juillet 2017.

Bien que le projet d'enfouissement fasse polémique en France, la méthode est plébiscitée par les 31 autres pays dans le monde, qui possèdent des centrales nucléaires. La Chine a ainsi choisi d'enfouir ses déchets nucléaires dans le désert de Gobi alors que les États-Unis avaient initialement choisi le Nevada. En attendant de trouver un endroit adapté, les déchets sont souvent stockés à côté des centrales.

À écouter également dans ce journal

Football - Lyon a créé la surprise mercredi 19 septembre en battant Manchester City, l'un des favoris de la Ligue des Champions (2-1). Un exploit au lendemain des défaites parisiennes et monégasques.



International - Les Britanniques ont du mal à ficeler un accord sur le Brexit avec Bruxelles. Ils sont de plus en plus nombreux à demander un nouveau référendum sur la sortie du Royaume-Uni.



Société - L'Archevêque de Rouen s'adresse jeudi 20 septembre à la presse, après le suicide d'un prêtre dans l'église Saint-Romain. Une mère l'accusait d'avoir agressé sexuellement sa fille de 21 ans.



Culture - Les obsèques de Jean Piat seront célébrées vendredi 21 septembre dans l'Église Saint François Xavier, dans le VIIe arrondissement de Paris. L'acteur est décédé mardi à l'âge de 93 ans.