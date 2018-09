et Loïc Farge

publié le 11/09/2018 à 06:12

Hulot était trop impatient. François de Rugy lui avait pourtant dit, mais l'ancien ministre ne l'a pas écouté. Lui s'inscrit dans la durée de son mandat. Il veut rester quatre ans. Avec une méthode différente. Il veut dialoguer, y compris avec les chasseurs, et surtout avec les lobbys. "Si je ne travaille qu’avec des gens convaincus, je ne vais pas travailler avec grand monde", dit-il dans son entretien au Monde.



François de Rugy, l'an dernier, a rejoint La République En Marche. Il a, ce jour-là mis, un mouchoir sur quelques anciennes convictions écolos, comme sortir du nucléaire en 2040. Il a soutenu le programme d'Emmanuel Macron, qu'il garde toujours avec lui.

Et son rôle au ministère de la Transition écologique et solidaire sera d'appliquer ce programme. Et il a du travail. Parmi les promesses il y avait, par exemple, donner la priorité à la rénovation énergétique. Pour l'instant, le gouvernement a plutôt divisé les aides par deux.

Prudence de sioux

Le grand test du nouveau ministre sera le dossier du nucléaire. Pour lui, ce n'est pas une énergie d'avenir. Mais, dit-il, "il faut sortir de la guerre de religion". Il ne se prononce pas sur la date de réduction du nucléaire.



Faut-il construire de nouveaux EPR ? Il faudrait déjà qu'EDF démontre que cette technologie fonctionne. Mais là encore, pas de réponse définitive. On comprend, à lire cet interview, que François de Rugy ne sera pas le ministre des coups de gueule et des menaces de démission, et qu'il est pour l'instant d'une prudence de sioux.