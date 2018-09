et Loïc Farge

publié le 20/09/2018 à 06:28

Il y a déjà eu un débat en 2013, qui a tourné au fiasco, La première réunion a duré 20 minutes, toutes les autres ont été annulées. Le dialogue était impossible entre les riverains : les opposants, qui ne veulent pas que leur région devienne "une poubelle nucléaire", et les promoteurs de ce projet Cigéo, qui consiste à enfouir à 500 mètres sous terre nos déchets les plus radioactifs.



Cette fois, le ministre Sébastien Lecornu espère arriver à remettre tout le monde autour d'une table. Car depuis, les députés ont voté une loi qui stipule qu'enfouir les déchets est la meilleure solution, mais qu'on devra pendant 100 ans pour pouvoir aller les rechercher. L'enfouissement doit être reversible, au cas où une solution de traitement pour s'en debasser serait trouvée.

Donc en décembre, va débuter un grand debat public. Les citoyens pourront donner leur avis dans des réunions et sur Internet. Cela va durer quatre mois. À l'issue, le gouvernement confirmera ou non le site de Bure.

Arguments pour et contre

En attendant, l'État lance un site Internet un peu inédit. Pour informer les français, il va mettre en ligne les informations des pour et des contre, de l'Agence des déchets nucléaire (l'Andra) et de Geenpeace.



Vous allez donc apprendre, sur la même page que, selon l'Andra, Bure va pouvoir accueillir les premiers déchets en 2035 dans des conditions de sûreté parfaite, et que selon Greenpnace, il y aura forcement des fuites qui vont polluer l'environnement.