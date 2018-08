publié le 31/08/2018 à 09:14

Un rapport d'experts préconise la construction de six réacteurs EPR dès 2025. il a été remis à Bercy et à Nicolas Hulot juste avant la démission du ministre de la Transition écologique et solidaire.



Faut-il prendre cette hypothèse au sérieux ? Elle a en tout cas un mérite : elle existe, et elle est sur la table du gouvernement. On va synthétiser les arguments qui doivent en ce moment se bousculer dans la tête d'Emmanuel Macron.

Examinons d'abord le contre. Premier volet : l'environnement. Le nucléaire est une industrie qui a un réel pourcentage de risques. Three Mile Island aux États-Unis, Tchernobyl en Europe et Fukushima en Asie l'ont gravement démontré. À ces risques s'ajoutent ceux de la gestion des déchets dont la durée de vie se calcule en siècles.

Il y a ensuite la technologie. L'EPR est un réacteur surpuissant, mais extrêmement complexe. Areva hier et EDF aujourd'hui n'en maîtrisent toujours pas l'ensemble des paramètres. Le site français pour 2012 sera peut-être opérationnel en 2020.