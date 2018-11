publié le 20/11/2018 à 07:22

Après la fronde des gilets jaunes, celle... des écharpes tricolores. Les maires se réunissent en congrès à Paris à partir de ce mardi 20 novembre. Ce sont les relais directs du terrain et, faute d'interlocuteur identifié chez les gilets jaunes, c'est à travers eux que l'exécutif fera passer des messages cette semaine. Seulement, contrairement à ce qu'il avait promis, Emmanuel Macron n'ira pas. Il envoie Édouard Philippe et a choisi d'inviter plutôt quelques élus à l'Élysée dans la soirée du mercredi 21 novembre.





Ils sont plusieurs à avoir reçu, une semaine plus tôt, une invitation par mail, mais ils sont plusieurs aussi à avoir décidé de ne pas se rendre au palais présidentiel. "J'ai pris cette décision durant le week-end, quand j'ai participé à l'opération des 'gilets jaunes' dans ma ville. Honnêtement, je n'aurais aucun plaisir à partager une coupe de champagne, à manger des petits fours à l'Élysée", affirme Bernard Carayon, maire de Lavaur (Tarn). "Refuser de parler au Congrès et vouloir parler au palais, ce n'est pas comme ça que ça marche", estime de son côté Agnès Le Brun, maire de Morlaix (Finistère).

Le chef de l'État aurait donc rompu sa promesse. "Je m'engage à une chose, si vous l'acceptez, c'est de venir chaque année rendre compte des engagements que je viens de prendre, parce que c'est cela l'esprit de responsabilité dans la République", affirmait-il il y a un an... Une éternité en politique.



À écouter également dans ce journal

Protestation - Les gilets jaunes ne sont pas près de raccrocher. Ce matin, à Lisieux, Saint-Dizier, Saint-Quentin-Fallavier... Ils bloquent encore de nombreux sites, notamment des sites sensibles que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner compte débloquer dès ce matin.



Arrestation - Le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, est en garde à vue à Tokyo, au Japon. Il est soupçonné de malversations.



Nucléaire - Jusqu'à six réacteurs seront fermés d'ici 2028. L'annonce de l'exécutif est attendue dans quelques jours.



Football - Les Bleus sont éliminés de la Ligue des Nations et vont essayer de finir cette année exceptionnelle sur une bonne note. Les Pays-Bas, qui avaient battu les Bleus vendredi 16 novembre, ont réussi à se qualifier en accrochant l'Allemagne dans les dernières secondes (2-2). Les hommes de Didier Deschamps rencontrent ce soir l'Uruguay en match amical.