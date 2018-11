Entre Emmanuel Macron et François Baroin, la tension est palpable

publié le 13/11/2018 à 08:43

À une semaine du congrès des maires de France, ça se tend entre Emmanuel Macron et François Baroin. Alors que le congrès annuel de l’association doit avoir lieu du 20 au 22 novembre, l’Élysée n’a pas encore fait savoir à ses organisateurs si Emmanuel Macron y prononcerait le discours de clôture... Comme il l'avait lui-même promis il y a un an.



Il faut dire que depuis l'année dernière, la relation entre l’exécutif et les élus locaux s’est encore dégradée. Plusieurs sujets empoisonnent leurs échanges, notamment celui des finances.

Pourtant, depuis la rentrée, le chef de l’État se déploie pour tenter de renouer le dialogue. Il y a eu en particulier la nomination de Jacqueline Gourault à la tête d’un grand ministère de la Cohésion des Territoires.

Mais rien n'est encore gagné. Pour preuve, du côté du gouvernement, certains pestent contre les représentants des élus locaux. "Il n’est pas responsable et pas digne", a confié lundi 12 novembre un ministre à propos de François Baroin, le président de l’association des maires de France (AMF). Il reproche à l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy de "politiser l’association". "On espère qu’il va retrouver un peu de lucidité d’ici la semaine prochaine", a-t-il ajouté.



Illustration de ce petit bras de fer ? L’Élysée aurait demandé à François Baroin et à ses services de se charger d’envoyer aux maires l’invitation de l'exécutif puisqu’Emmanuel Macron compte recevoir les maires, comme il l’avait fait l’an dernier. Mais l’AMF rechignerait à s’exécuter à en croire ce ministre. L'association se défend au près de RTL : "On attend de recevoir l’invitation pour la diffuser".

