publié le 06/03/2019 à 07:19

Ils avaient 17 et 19 ans. Ils sont morts lors d'une course-poursuite avec les policiers. Les proches des deux jeunes dénoncent depuis le début une bavure. Depuis samedi soir, les nuits sont agitées. On comptait hier matin plus de 60 voitures incendiées.



Jets de projectiles contre les policiers, voitures brûlées, cocktails Molotov contre des véhicules de pompiers, les jeunes du quartier du Mistral assument leurs actions violentes de ces derniers jours, liés à la mort des deux adolescents. Interrogés par RTL, les habitants ont tenu à préciser qu'il s'agit là d'"un message de souffrance", destiné à les mobiliser pour "faire éclater la vérité" sur les événements de samedi dernier.

Dans ce secteur de la ville plane un sentiment d'injustice. Bien que le procureur écarte en l'état toute faute de la police dans ce drame, les jeunes se disent prêts à continuer de brûler et de casser : "S'il faut ça pour que la police réagisse (...) ce sera ça jusqu'à ce que la police (...) dise la vérité.", clame une riveraine.

Cet après-midi, une marche blanche sera organisée dans les rues de Grenoble en mémoire des deux jeunes victimes. Si la nuit s'est avérée calme, les autorités redoutent que de nouvelles violences n’éclatent lors de ce rassemblement. Le maire de Grenoble Éric Piolle s'exprimera dès 7h20 sur RTL, il est l'invité d'Yves Calvi.

À écouter également dans ce journal

Un détenu radicalisé a poignardé deux surveillants avec un couteau. La ministre de la justice demande des explications. L'assaut lancé par le RAID en début de soirée dans la prison de Condé-sur-Sarthe a permis l'interpellation du détenu, un jeune de 27 ans.



Six mois après la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, 254 contraventions ont été dressées partout en France. Dans ce premier bilan révélé par RTL, les agglomérations de Lille et Paris arrivent en tête.



Le laboratoire Merck qui fabrique le Lévothyrox n'a commis aucune faute, d'après la justice qui a débouté plus de 4000 malades qui demandaient une indemnisation.