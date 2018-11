publié le 19/11/2018 à 07:31

Nuit blanche pour de nombreux gilets jaunes. Difficile encore, à cette heure-ci, de mesurer l'ampleur de la mobilisation, mais de très nombreux points de blocages sont signalés en France ce lundi 19 novembre, deux jours après la journée officielle de mobilisation.



Un blocage est par exemple signalé à l'entrée de Sens (Yonne), où 500 camions seraient immobilisés d'après les manifestants. "Je n'ai pas d'équipement pour dormir, pour me changer, je n'avais pas prévu ça", explique Sébastien, routier, arrivé sur place vers 3 heures du matin.

Pour l'heure, "chacun est dans son camion et attend (...)", explique le chauffeur routier. "On comprend un petit peu le but du jeu, mais c'est un peu une prise d'otages quand même, estime-t-il. (Les gilets jaunes) profitent des camions car cela permet de bloquer les routes, mais on ne nous demande pas notre avis." Le premier ministre, Édouard Philippe, veut "garder le cap", les gilets jaunes aussi. Un nouvel appel est lancé pour samedi 24 novembre à Paris.

À écouter également dans ce journal

Les Républicains - Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, compare l'extension de la PMA à la philosophie du régime nazi. "Je ne veux pas de l'eugénisme pour l'avenir de la société française", a-t-il déclaré.



Service civique - Le Service National Universel accueillera ses premiers volontaires l'été prochain. Il se caractérisera par un mois de service obligatoire dont quinze jours en internat et quinze jours d'engagement dans une association ou une collectivité et concernera tous les jeunes Français de 16 ans.



Football féminin - Le PSG a tenu tête aux Lyonnaises dimanche soir, match nul (1-1) lors de la 10e journée du championnat. Une rencontre retransmise pour la première fois à la télévision.