"Gilets jaunes" : Darmanin accuse Wauquiez de faire de la "récupération politicienne"

publié le 19/11/2018 à 02:00

"Quintessence de la démagogie", quelqu'un qui "ment" et "ne vaut pas plus que Madame Le Pen"... C'est sans retenue que le ministre Gérald Darmanin a accusé dimanche 18 novembre Laurent Wauquiez de "récupération politicienne" de la mobilisation des "gilets jaunes".



Lors d'une interview sur Radio J, le ministre de l'Action et des Comptes publics a déclaré avoir été très "choqué" par le comportement du patron des Républicains (LR) et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui a pris part à une manifestation samedi au Puy-en-Velay. "Qu'est-ce qu'il fait M. Wauquiez? Il ment", a asséné Gérald Darmanin, qui, comme le Premier ministre Édouard Philippe ou le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, s'est éloigné de LR pour rejoindre Emmanuel Macron.

"C'est vraiment la quintessence de la démagogie, et vraiment très peu à la hauteur d'un homme politique", a encore martelé le ministre. "Ce n'est même pas à la hauteur d'un homme d'État, ce n'est même pas à la hauteur d'un homme régional". Gérald Darmanin est revenu sur des propos tenus par Laurent Wauquiez samedi : "Un homme d'État (...) ne peut pas mentir à ce point. Lorsqu'il évoque, et c'est complètement fou, la fiscalité sur l'épargne, c'est totalement faux!"

Pour le ministre, Laurent Wauquiez a "une position totalement démagogique" qui risque de "renforcer les extrêmes", avant de conclure: "s'il ment autant que Mme Le Pen, il ne vaut pas plus que Mme Le Pen".