publié le 05/12/2018 à 08:02

Un recul pour rien ? Le gouvernement fait marche arrière, mais les "gilets jaunes", eux, vont de l'avant. Les annonces d'Édouard Philippe n'ont apparemment pas convaincu les manifestants. Pourtant, renvoyer à plus tard la hausse des taxes sur les carburants était encore inenvisageable il y a quelques jours au sein de l'exécutif - mais "c'est trop tard", entend-on sur les barrages comme à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen.



Sur ce rond-point que les "gilets jaunes" ont baptisé "rond-point des retraités", on a bien sûr écouté les annonces du Premier ministre, mais pas vraiment apprécié. "L'essence c'est bien beau, mais pour la plus part ici on est des retraités et on a pris un coup sur la tête. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose sur les retraites", affirme Roger.

Pour Michel, le moratoire arrive trop tard. "Il aurait fallu que ce geste-là ait lieu il y a 15 jours. Là c'est trop tard. Le Français a du mal à y arriver. Là, le mouvement est lancé et samedi on sera toujours là", promet-il. "Je pense que s'il avait réagi le premier weekend ça aurait été. Là c'est un petit peu trop tôt", estime pour sa part Catherine.

