et La rédaction de RTL

publié le 04/06/2019 à 06:36

"Éteins ce portable !". C'est une étude que vous révèle RTL ce mardi 4 juin. Elle confirme que les Français sont accros à leurs smartphone, particulièrement les plus jeunes. Un tiers des 18-34 ans restent les yeux rivés sur l'écran pendant les repas. D'après cette enquête de l'Institut Kantar, c'est un réflexe irrépressible.



Mais l'immense majorité des personnes interrogées considèrent que c'est un manque de politesse. Une schizophrénie que nous avons pu constater chez ces jeunes parisiennes. C'est la fin du repas pour Lucile et ses trois collègues. La jeune femme de 28 ans laisse la main posée sur son smartphone au bord de la table.

Pendant tour le déjeuner, elle n'a pas arrêté d'y jeter des coups d’œil. "Toutes les 5 minutes, je regarde au moins la page d'accueil', reconnaît-elle. "C'est un réflexe contre l'ennui". L'ennui, c'est l'une des justifications les plus souvent citées par les 25-34 ans. Lucille a besoin d'être occupée tout le temps.

"Parfois, on a pas de discussion et pas de dialogue, alors ça nous permet de combler les trous", dit-elle. Huit Français sur dix sont pourtant favorables à un retour des repas sans écrans, mais plus facile à dire qu'à faire.

