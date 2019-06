iOS 13, iTunes, AirPods... Les 9 annonces d'Apple à retenir de la WWDC

publié le 04/06/2019 à 06:15

C'est le deuxième rendez-vous le plus important du calendrier d'Apple après la keynote de présentation de l'iPhone. Comme chaque année, Apple a profité de l'ouverture de sa conférence WWDC dédiée aux développeurs de logiciels et d'applications pour dévoiler de nombreuses nouveautés qui viendront s'ajouter aux systèmes d'exploitation de ses différents produits d'ici cet automne.



Le plus gros des améliorations concernait cette année encore l'iPhone. Comme prévu, iOS 13 va ajouter un mode sombre au produit vedette d'Apple. Mais le logiciel de l'iPhone a été quelque peu éclipsé par l'iPad qui dispose désormais de son propre système d'exploitation pour le rendre plus fonctionnel. De leur côté, le Mac dit adieu au célèbre logiciel iTunes, et l'Apple Watch gagne en liberté en se dotant de son propre magasin d'applications.

Retour sur les annonces à retenir de la conférence d'ouverture de la WWDC 2019 qui s'est déroulée lundi 3 juin au Centre de Convention de San José, en Californie.

1 - Dark Mode et vie privée avec iOS 13

Outre l'arrivée d'un Dark Mode plus reposant pour les yeux et la batterie de l'iPhone et des gains de performances promis au quotidien, iOS 13 ajoute de nouvelles options de navigations façon Google Street View au service Apple Plans, une présentation intelligente des clichés dans la galerie photo et la possibilité d'écrire avec le clavier en balayage, sans lever le doigt de l'écran tactile.

Le mode sombre fait son apparition dans iOS 13 Crédit : AFP

Sur le plan de la vie privée, Apple jette un pavé dans la mare de Facebook et Google en lançant "Sign in with Apple", sorte d'équivalent des boutons Facebook et Google Connect, pour permettre aux internautes de s'identifier sur des services tiers en communiquant seulement un mail temporaire aux entreprises pour éviter de partager trop d'informations personnelles.

2 - Enfin un logiciel pour l'iPad

Le logiciel de l'iPad est désormais indépendant. Plus sophistiqué que celui de l'iPhone, il ajoute de nombreuses possibilités de productivité pour séduire les professionnels. On pourra par exemple naviguer parmi plusieurs fenêtres d'une même application, faire des copier-coller plus facilement avec trois doigts et ajouter des contenus externes en branchant une clef USB ou une carte SD.

Le logiciel de l'iPad s'émancipe d'iOS et gagne de nouvelles fonctions Crédit : AFP

3 - La fin de l'ère iTunes

Apple a confirmé l'information qui circulait depuis plusieurs jours. Le logiciel phare de gestion de contenus multimédia iTunes sera poussé vers la sortie lors de la prochaine mise à jour de macOS, nommée Catalina. Lancé en 2001 pour accompagner l'adoption du MP3 et la sortie de l'iPod, il s'était imposé comme le centre de contrôle pour gérer les morceaux, mais aussi les vidéos, les livres, les podcasts et le stockage des appareils mobiles Apple sur un ordinateur. Il sera remplacé sur le prochain macOS par trois applications indépendantes, Apple Music, Apple TV+ et Podcasts. La synchronisation des contenus s'effectuera désormais via le Finder du Mac.

4 - Place à macOS Catalina

La prochaine version du système d'exploitation des Mac, macOS 10.15 Catalina, va aussi accueillir l'application "Temps d'écran" pour offrir plus de contrôle aux utilisateurs sur leurs habitudes numériques, avec notamment la possibilité de limiter le temps d'utilisation d'une application comme sur l'iPhone. Les propriétaires de Mac pourront aussi utiliser un iPad comme écran secondaire via la fonctionnalité "Side Car". Apple a aussi annoncé de nouvelles avancées dans le projet Marzipan visant à unifier la création d'applications macOS et iOS pour les développeurs.

5 - Un mode "partage de musique" avec les AirPods

Produit récent le plus populaire du catalogue d'Apple, les AirPods vont gagner un mode "Audio Sharing" permettant à deux utilisateurs des oreillettes sans-fil d'écouter le même morceau en collant simplement leur iPhone l'un sur l'autre pour synchroniser la musique. Le HomePod pourra poursuivre automatiquement la lecture d'un morceau en cours sur l'iPhone connecté au même WiFi sur le même principe.

Avec iOS 13, l'iPhone pourra partager automatiquement un morceau au HomePod pour poursuivre la lecture une fois rentré à la maison Crédit : AFP

6 - Un App Store pour l'Apple Watch

Il aura fallu attendre la sixième version du logiciel de l'Apple Watch pour qu'elle bénéficie enfin de son propre magasin d'applications. Avec son App Store indépendant, la montre connectée d'Apple n'a plus besoin de passer par l'iPhone pour installer des apps. La montre accueille aussi plusieurs applications natives comme Calculatrice qui permettra de calculer un pourboire au restaurant, Voice Memo pour enregistrer de courts extraits sonores à la volée, la fonction Hearing Health qui pourra mesurer le niveau sonore environnant et alerter s'il est dangereux, et les livres audio. Côté santé, Apple ajoute le suivi des cycles menstruels et de fertilité pour les femmes.

L'Apple Watch pourra avertir l'utilisateur lorsque le niveau sonore est trop fort pour ses tympans Crédit : AFP

7 - Un nouveau Mac Pro surpuissant

Six ans après la dernière version, Apple a modernisé son ordinateur le plus puissant. Dédiée aux professionnels de l'image et autres utilisateurs très exigeants, le Mac Pro 2019 est une machine modulaire pensée pour pouvoir compiler facilement les composants ultra haut de gamme. Il sera proposé à partir de 6.000 dollars en version de base et pourra être accompagné d'un écran 32 pouces 6K à la luminosité inédite proposé à 5.000 dollars.

Le Mac Pro et son écran Display Pro XDR repoussent les limites pour séduire les créatifs Crédit : AFP

8 - L'Apple TV s'ouvre au multi-comptes

En plus d'un design légèrement repensé, le boîtier de télévision d'Apple supportera désormais plusieurs comptes enregistrés avec la possibilité d'associer plusieurs comptes Apple Music et de bénéficier de recommandations adaptées. Apple Music accueillera aussi un mode karaoké affichant les paroles des chansons. L'Apple TV supportera les manettes Xbox One et PS4 après sa prochaine mise à jour.

9 - Le motion capture dans la réalité augmentée de l'iPhone

La plateforme de réalité augmentée mobile d'Apple ARKit 3 propose désormais un meilleur rendu de la lumière et de ses effets mais aussi la gestion du motion capture. Cela permet d'animer et de transposer des personnages en réalité augmentée avec les gestes d'une vraie personne dans des jeux en 3D par exemple. Apple a ainsi fait la démonstration de l'intégration d'un homme dans l'application Minecraft en AR.

Apple améliore ses outils de réalité augmentée. L’iPhone peut désormais intégrer des personnes dans des applications en RA, ici Minecraft, grâce au motion capture #wwdc19 https://t.co/hVF6enj26c? pic.twitter.com/4gBIizNeUc — RTL Futur (@rtl_futur) June 3, 2019