Les actualités de 5h - Impôts : à cause d'une forte affluence, Bercy donne 48h de plus pour déclarer

et Leia Hoarau

publié le 04/06/2019 à 05:25

Le gouvernement accorde un délai supplémentaire de 48 heures aux contribuables pour déclarer leurs revenus en ligne, soit jusqu'à jeudi soir minuit, en raison de difficultés techniques rencontrées par le site de l'administration fiscale, a annoncé lundi 3 juin le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.



"Impots.gouv.fr, devant l'afflux trop important de connexions de derniers moments connaît quelques difficultés. J'ai donc demandé [à la direction générale des finances publiques] de laisser 48h de + (jeudi minuit) pour déclarer ses revenus", a écrit M. Darmanin sur son compte certifié Twitter.

"Il y a eu énormément de connexions ce soir, plus de 4 millions de nos compatriotes qui se sont connectés si j'ose dire au dernier moment pour remplir leur feuille d'impôts", a déclaré M. Darmanin, interrogé sur la radio Franceinfo.

Attribuant cette affluence exceptionnelle et tardive à "l'effet de ce long week-end ensoleillé", mais aussi "à l'augmentation du nombre de gens qui télédéclarent" et "sans doute à un peu de procrastination", M. Darmanin a constaté qu'elle avait eu un résultat : "ça bugue".

