publié le 25/01/2019 à 06:45

On en sait plus sur les modalités de la prime à la conversion des chaudières, annoncée sur RTL par Édouard Philippe au tout début du mouvement des "gilets jaunes". Jusqu'à 4.000 euros pourront se cumuler aux aides des collectivités locales ou de l'Agence Nationale de l'Habitat. Mais comment s'y retrouver ? Le gouvernement a annoncé hier un partenariat avec 4 fournisseurs : EDF, Engie, Effy et Total. Ils s'engagent à prendre en charge les démarches administratives.





C'est en effet le fournisseur d'énergie qui fait tout : il recherche les aides auxquelles le ménage à droit et contacte les installateurs. Car entre la prime à la conversion, les aides de l'Agence Nationale de l'Habitat et celles des collectivités locales, nombreux sont ceux qui se découragent aujourd'hui et ne bénéficient pas de la totalité des aides auxquelles ils ont droit.

Ces offres s'adressent aux propriétaires de maison individuelle qui se chauffent au fioul. Et pour les plus modestes, ça peut leur permettre de changer leur vieille chaudière contre une plus moderne au gaz, pour seulement un euro.

Les critères de revenus sont ceux de l'Agence Nationale de l'Habitat. Par exemple, un foyer de 4 personnes en région parisienne gagnant 40.000 euros par an est concerné. Pour les foyers un peu plus aisés, le prix peut être de quelques centaines d'euros seulement, avec à la clé : une baisse de la facture d'énergie de 200 à 300 euros par an.

À écouter également dans ce journal

Venezuela - La situation est toujours extrêmement tendue dans le pays. D'après L'Obs, la France s'inquiète d'une action violente contre l'ambassade américaine : Maduro a en effet donné 72h aux diplomates américains pour quitter le pays. L'ultimatum expire demain.



Airbus - Le groupe avertit les Britanniques : il envisage de déménager la production des ailes de ses avions en cas de Brexit dur. 14.000 emplois sont concernés.



Football - Thierry Henry, l'entraîneur de l'AS Monaco est suspendu, et son successeur sera très probablement Leonardo Jardim, celui-là même qui avait été évincé en octobre pour un début de saison catastrophique.