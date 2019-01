publié le 24/01/2019 à 19:04

Donald Trump n'a pas hésité longtemps : il a rapidement reconnu officiellement Juan Guaido, le chef du Parlement devenu président auto-proclamé, alors même que les militaires vénézuéliens qualifient de coup d'État cette prise de pouvoir.



Dans son sillage, le Brésil, le Canada, le Chili, l'Argentine, la Colombie et le Guatemala, ont reconnu rapidement ce président. Emmanuel Macron a lui salué le courage des Vénézuéliens qui marchent vers leur liberté. Il ajoute : "Après l'élection illégitime de Maduro, l'Europe soutient la restauration de la liberté quand l'Union européenne appelle de son côté à une transition démocratique".

De son côté, Maduro peut compter sur la Turquie, la Chine et la Russie qui le soutiennent et critiquent cette ingérence américaine et européenne. Et dans son pays, c'est l'armée, par la voix du ministre de la Défense, le général Padrino, qui réaffirme sa loyauté et dénonce un coup d'État.

"J'alerte le peuple vénézuélien du danger pour notre paix sociale. Il y a eu un coup d'État contre notre démocratie, contre notre Constitution et contre le président Nicolas Maduro, président légitime de la République du Venezuela", a-t-il déclaré.

À écouter également dans ce journal

Lariboisière - Les causes du décès de la patiente aux urgences de l'Hôpital Lariboisière, le mois dernier, sont désormais connues : elle a succombé à un œdème pulmonaire.



"Gilets jaunes" - Avec une liste pour les européennes, Ingrid Levavasseur, aide-soignante en Normandie, a lancé le Ralliement d'Initiative Citoyenne, réclamé par les "gilets jaunes". Mais pour l'instant, cette liste ne comprend qu'une dizaine de noms sur les 70 requis.



Accident - Les recherches, visant à retrouver le footballeur Emiliano Sala, ont pris fin cet après-midi. À Nantes, ses anciens co-équipiers se sont entraînés pour la première fois depuis l'accident. Un moment que le club voulait partager avec ses supporters.