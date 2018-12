publié le 27/12/2018 à 15:12

Des factures moins élevées, une nouvelle que chacun espère en fin de mois. À l'approche de la nouvelle année et des bonnes résolutions, l'application et site internet "Je change" propose de comparer les offres, en matière de téléphonie, de gaz, d'assurances ou d'électricité.



"J'étais chez EDF avant et je payais 132 euros, maintenant chez Total Spring je ne paye plus que 122 euros. J'ai cherché sur internet et j'ai fini par trouver jechange.fr. Ils se sont occupés de tout, je n'ai rien eu à faire", explique Sophie, utilisatrice de "Je change". L'application permet aux consommateurs de trouver le meilleur prix dans la jungle administrative où les acteurs sont multiples et les offres sans cesse évolutives.

"Rien que le marché de l'énergie s'est ouvert depuis 2007. Dix ans après, certains consommateurs restent encore chez leur fournisseur et c'est à ce moment là qu'on leur apprend qu'ils peuvent en changer.", explique Sarah Chedlal, responsable du centre d'appel de jechange.fr.

Depuis dix ans, trois millions de Français ont ainsi économisé en moyenne entre 300 et 2.000 euros par an avec "Je change".