publié le 12/06/2019 à 05:47

La colère des apiculteurs. Alors que 80% du miel que nous consommons en France est importé, souvent de Chine, des associations d'apiculteurs et de protection de l'environnement lancent une pétition pour demander au gouvernement un étiquetage transparent.



Pour l'instant, la réalité est toute autre. La plupart des miels vendus pas cher en grande surface sont en fait des mélanges. Par exemple, vous pouvez vous retrouver avec une étiquette marquée "France" alors que votre produit contient 99% de miel chinois et 1% de miel français. Parfois, il est même indiqué mélange de miels produits "en Europe et hors d'Europe", ce qui ne veut strictement rien dire.

Les grands pays producteurs sont la Chine, l'Ukraine ou encore l'Argentine. Mais, problème, un tiers de ces miels ne sont pas conformes, selon deux études réalisées par la commission de Bruxelles et l'UFC Que Choisir. En effet, des substances sont très souvent ajoutées comme des additifs, du sirop de maïs, du sucre, de la mélasse ou du riz.

L'exemple de la Grèce, l'Italie et l'Espagne

C'est pourquoi des syndicats d'apiculteurs, la confédération paysanne et Agir pour l'environnement lancent une pétition pour demander au gouvernement un étiquetage clair : rendre obligatoire l'origine des pays.



Le ministère de l'Agriculture assure y réfléchir alors que certains pays, comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne, ont déjà renforcé leur étiquetage ou sont sur le point de le faire.



En attendant, si vous voulez du miel 100% miel... Il est conseillé d'acheter directement à un apiculteur. Ce sera forcément un peu plus cher, mais une chose est sûre : quand vous trouvez dans le rayons des miels, à moins de 10 euros le kilo, le produit en question est forcément un mélange qui vient de loin.